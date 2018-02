PS pede desculpa por comentário ao discurso de Bruno de Carvalho

JN Ontem às 21:41 Facebook

O Partido Socialista pediu desculpa, esta segunda-feira, após um lapso no Twitter oficial do partido, relacionado com o discurso de Bruno de Carvalho.

O Partido Socialista pediu desculpa a Bruno de Carvalho e ao Sporting depois de ter publicado uma das frases mencionadas pelo líder leonino durante o discurso no auditório Artur Agostinho, no Twitter.

"Assustador: 'eu não sou daqueles que dorme com um olho aberto. Eu quando durmo tenho os três olhos fechados'", podia ler-se no tweet, entretanto eliminado.

Mais tarde, foi publicado outro "post" a pedir desculpa ao clube leonino: "Por lapso, foi publicado nesta conta um tweet que se pretendia publicar numa conta pessoal. O Partido Socialista pede desculpas ao Sporting CP, aos seus adeptos e ao seu Presidente. O PS não interfere nem comenta a vida de outras instituições. As nossas sinceras desculpas", pode ler-se.