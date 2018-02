PSG segue embalado para o título

Hoje às 17:59 Facebook

Paris Saint-Germain entrou a perder, mas acabou por construir um tranquilo triunfo na receção ao Estrasburgo, por 5-2, e está cada vez mais perto de conquistar o título.

Derrotado pelo Real Madrid na primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões, por 3-1, o PSG voltou a sorrir no regresso à liga francesa. Os parisienses sofreram um susto no início do jogo, aos seis minutos, quando Aholou adiantou o Estrasburgo, mas ao intervalo já venciam por três bolas a uma, como golos de Draxler, Neymar e Di Maria.

Bahoken ainda relançou a discussão do resultado, quando, aos 67 minutos, reduziu para a diferença mínima, mas, aí, apareceu Cavani. O uruguaio bisou e acabou, definitivamente, com a resistência do adversário. O PSG lidera o campeonato com 68 pontos, mais 12 do que o Mónaco de Leonardo Jardim, que ontem goleou o Dijon, por 4-0.