PSG ameaça deixar Neymar sem jogar e Tottenham interessado em Bale

Presidente do PSG perdeu a paciência com Neymar e Benfica está cada vez mais perto de contratar um guarda-redes.

Benfica: O processo da contratação de Mattia Perin, guarda-redes com ligação à Juventus, está muito adiantado e perto de conhecer um epílogo satisfatório para os encarnados. Ao que o JN apurou, as negociações entre os clubes encontram-se avançadas e o acordo está próximo, numa operação que poderá começar sob a forma de empréstimo com opção de compra no final da temporada e por um valor a rondar os 12 milhões de euros. O entendimento com o guardião está bem encaminhado, numa ligação que deve contemplar cinco temporadas e um salário ligeiramente superior aos dois milhões de euros. O lateral João Ferreira, do Benfica, fará o caminho inverso e poderá transferir-se para a Juventus.

PSG: Acabou a paciência. Segundo o "El País", Al-Khelaifi, presidente do PSG, ameaçou deixar Neymar sem jogar e a treinar sozinho até 2022, data de final do final de contrato com o clube francês, depois de o avançado se ter apresentado uma semana mais tarde ao trabalho. Neymar pretende deixar o PSG para regressar ao Barcelona, mas as negociações prometem não ser fáceis. O "AS" garante que os catalães "ofereceram" Coutinho, Dembélé e 40 milhões de euros, mas a proposta foi prontamente recusada.

Real Madrid: O jornal "Marca" garante que o Tottenham pretende fazer uma porposta por Gareth Bale. Os spurs estão dispostos a dar 60 milhões de euros pelo avançado. Já Dani Ceballos está prestes a assinar pelo Arsenal.

Inter de Milão: A imprensa italiana garante que caso a contratação de Lukaku ao Manchester United falhe, os Nerazzurri já têm outro alvo definido: Duvan Zapata, da Atalanta.