PSG brinda Guingamp com goleada história

Campeões franceses cilindram o último classifico com nove golos sem resposta. Mbappé (3), Cavani (3), Neymar (2) e Meunier foram os artilheiros de serviço.

O PSG "vingou" a eliminação da Taça da Liga com uma goleada das antigas. Com as principais estrelas em campo, os parisienses foram um autêntico rolo compressor e ao intervalo já venciam por 3-0. Neymar abriu as hostilidades, aos 11 minutos, e Mbappé bisou antes do descanso.

Na segunda parte, o PSG foi avolumando o marcador com total naturalidade, perante um Guimgamp sem argumentos para travar o vendaval ofensivo do adversário. Cavani (59, 66 e 75 minutos), Neymar (68), Mbappé (80) e Meunier completaram a goleada. A título de curiosidade, em 12 remates enquadrados com a baliza, os campeões franceses marcaram nove golos.