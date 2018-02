PSG e Marselha defrontam-se nos quartos da Taça de França

Ontem às 23:40 Facebook

O Paris Saint-Germain e o Marselha vão encontrar-se nos quartos de final da Taça de França de futebol, cujo elenco ficou hoje definido, depois de o Estrasburgo conquistar a última vaga, ao vencer no terreno do Grenoble, da terceira divisão, por 3-0.

No último jogo dos oitavos de final, Stephane Bahoken inaugurou o marcador pouco depois da meia hora (32), fixando o resultado ao intervalo. No segundo tempo, Martin Terrier fez o segundo (78) e Anthony Gonçalves completou o resultado no período de compensação (90+4).

O sorteio dos quartos de final, realizado também hoje, ditou que o PSG, vencedor das últimas três edições, vai receber o Marselha, numa repetição da final de 2016, ganha pela equipa da capital por 4-2. Noutro embate entre equipas da primeira divisão, o Lyon desloca-se a Caen.

Os restantes jogos dos quartos de final, que se realizam a 27 e 28 de fevereiro, opõem o Chambly, da terceira divisão, ao Estrasburgo, e Les Herbiers, igualmente do terceiro escalão, ao Lens, do segundo.