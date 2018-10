PSG-Estrela Vermelha investigado por manipulação de resultados

JN Hoje às 16:44 Facebook

As autoridades francesas abriram um processo de investigação à partida a contar para a 2.ª jornada da Liga dos Campeões, entre Paris Saint-Germain, da França, e Estrela Vermelha, da Sérvia, que terminou com uma goleada expressiva (6-1) a favor do campeão francês.

A notícia foi revelada esta sexta-feira pelo diário desportivo L'Équipe, explicando que a UEFA alertou a polícia francesa, depois de ter recebido uma informação, por parte de uma fonte bastante confiável, segundo a qual um dirigente do clube de Belgrado, com a a ajuda de alguns cúmplices, terá apostado cinco milhões de euros na derrota da sua equipa por cinco golos de diferença.

Os parisienses venceram essa partida com o Estrela Vermelha por 6-1, com um "hat trick" de Neymar, e ainda contributos de Cavani, Di Maria e Mbappé. Marin apontou o único tento dos sérvios.