PSG goleia o Rennes para a Taça de França

Ontem às 23:07 Facebook

Twitter

Partilhar

A eliminação do Bordéus, do Amiens e do Angers, da I Liga, destacaram-se nos 32 avos de final da Taça da França, marcada pela goleada de 6-1 do Paris Saint-Germain na visita ao Rennes, também do escalão principal.

O Bordéus baqueou por 2-1 frente ao Granville, da quarta divisão, em jogo decidido apenas no prolongamento e com os girondins a acabar reduzidos a oito jogadores: Youssouf Sabaly foi expulso aos 86, Thomas Carrique aos 102 e Jaroslav Plasil aos 110.

Depois de ter estado em vantagem desde os 37 minutos - golo de Younousse Sankhare -, tudo se alterou já no final da partida, com a expulsão do senegalês Youssouf Sabaly, seguida do golo do Granville, marcado pelo avançado Sullivan Martinet, aos 90+4.

O Granville decidiu a eliminatória a seu favor, aos 103, na sequência de um penálti transformado por Douniama, num lance que ditou a expulsão de Carrique.

O melhor do Jornal de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Jornal de Notícias. Subscrever

O Amiens foi goleado por 6-0 pelo Sochaux, com seis jogadores do oitavo classificado da segunda divisão a fazerem o gosto ao pé, enquanto o Angers foi batido em casa por 2-0 pelo Lorient, sétimo classificado da Ligue 2.

O Paris Saint-Germain, líder folgado do campeonato, resolveu cedo em casa do Rennes, nono, com bis de Mbapé (09 e 76), Neymar (17 e 43) e Di Maria (24 e 74).

O Marselha só decidiu a eliminatória com o secundário Valenciennes no tempo suplementar, com o defesa Jordan Amavi a aliviar os marselheses, aos 103 minutos.

Já o Saint-Étienne, 16.° classificado na Ligue 1, conquistou a passagem aos 16 avos de final ao bater por 2-0 o Nimes, segundo classificado da segunda divisão.

O Estrasburgo bateu o Dijon por 3-2, mas apenas no final do tempo extra, depois do empate 1-1 no tempo regulamentar.

Frente a equipas de escalões bem inferiores, o Metz foi ganhar 4-2 a casa do Dunquerque, o Nantes 4-0 no Senlis e o Troyes 1-0 no Still.