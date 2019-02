PSG sofre primeira derrota no campeonato francês à 21.ª jornada

Ontem às 23:30 Facebook

Twitter

Partilhar

O Paris Saint German (PSG) saiu derrotado da visita ao terreno do Lyon, 2-1, naquela que foi a primeira vez que o conjunto parisiense perdeu para a liga francesa de futebol, à 21.ª jornada.

O jogo até começou de feição para os visitantes, que se adiantaram no marcador logo aos sete minutos através do argentino Angel Di Maria, que concluiu uma boa jogada coletiva com um remate cruzado rasteiro, após uma assistência oportuna de Julian Draxler.

Mas o avançado francês Moussa Dembele repôs a igualdade aos 33 minutos, marcando de cabeça no seguimento de um cruzamento de Leo Dubois e levou o jogo empatado para o intervalo.

Logo no recomeço da partida, aos 49 minutos, Nabil Fekir cobrou com eficácia um penálti cometido pelo experiente defesa brasileiro Thiago Silva e o marcador não mexeu mais até ao final do encontro.

Isto, apesar de várias oportunidades para o PSG voltar a empatar a partida, várias delas negadas pelo guarda-redes internacional português Anthony Lopes.

Apesar da derrota, o PSG segue firme na liderança destacada do campeonato gaulês, com 56 pontos, mais 10 pontos do que o segundo classificado, o Lille, e mais 13 pontos do que o terceiro, o Lyon.

No outro encontro do dia, o Nimes empatou com o Montpellier (1-1), e a partida entre o Saint Etienne e o Estrasburgo foi adiada devido à forte queda de neve.