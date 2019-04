PSG vai atuar com símbolo de Notre Damme contra o Mónaco

JN Hoje às 19:34 Facebook

O incêndio na Catedral de Notre Damme foi um acontecimento marcante para os franceses e nesse sentido o PSG decidiu homenagear os bombeiros que estiveram a combater o fogo que destruiu parte do monumento histórico, evitando que a tragédia fosse maior.

O clube parisiense convidou 500 bombeiros que combateram as chamas em Notre Damme para a receção ao Mónaco, este domingo, que em caso de vitória garante a conquista do bicampeonato. Além disso, no lugar do nome dos jogadores vai estar escrito "Notre Damme".

Além disso, o PSG vai utilizar um símbolo diferente e especial, que terá a imagem da Catedral de Notre Damme. O pontapé de saída no jogo será dado por dois bombeiros, acompanhados de crianças, e o valor das receitas do encontro será doado para ajudar na reconstrução.