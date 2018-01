PSG vence e chega aos 11 pontos de vantagem em França

Ontem às 23:12 Facebook

Twitter

Partilhar

O Paris Saint-Germain venceu em casa do Nantes, em encontro da 20.ª jornada da Liga francesa, e reforçou a liderança da tabela, com 11 pontos de avanço para Mónaco e Lyon.

Um golo solitário do argentino ex-Benfica Ángel di María, logo aos 12 minutos, resolveu o jogo, colocando o PSG com 53, contra 42 do Mónaco, de Leonardo Jardim, anulado sábado em Montpellier, e do Lyon, que este domingo se ficou por um empate 1-1 face ao Angers.

A formação parisiense, sem o brasileiro Neymar, encontrou muitas dificuldades frente ao Nantes, depois de uma primeira parte com poucas oportunidades e na qual estiveram por cima.

No segundo tempo, a formação de Claudio Ranieri, que segue em quinto na Ligue 1, podia ter feito golo em várias ocasiões, principalmente pelo argentino Emiliano Sala, que teve três oportunidades na etapa complementar e um golo anulado por fora de jogo.

O melhor do Jornal de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Jornal de Notícias. Subscrever

A equipa da casa ainda acabou com menos um, devido à expulsão do brasileiro Diego Carlos, aos 90+2 minutos, pouco antes de Rabiot ter rematado ao poste e falhado o 2-0. Antes, já Tatarusanu havia negado o golo a Mbappé, Kimpembe e Di María.

Por seu lado, e a jogar em casa, o Lyon desperdiçou a hipótese de se isolar no segundo lugar, ultrapassando o Mónaco, ao não ir além de um empate com o aflito Angers.

Ekambi fez, de penálti, o primeiro golo para os visitantes, num jogo desinspirado da equipa de Bruno Genesio, que apostou em Anthony Lopes a titular.

No segundo tempo, Nabil Fékir fez o empate, logo aos 47 minutos, mas nem a expulsão de Tait, aos 84, fez com que o Lyon conseguisse vencer, ficando com os mesmos 42 pontos dos monegascos.

Já o Angers, saiu dos lugares de despromoção direta e subiu ao 18.º, lugar, de play-off, com 19 pontos.

No primeiro jogo do dia, o Saint-Étienne afastou-se dos lugares de despromoção, ao bater Toulouse por 2-0, graças a golos de Beric (45, de grande penalidade) e Dioussé (86).

A equipa da casa subiu ao 14.º lugar, com 23 pontos, enquanto o Toulouse continua em apuros, com 19, caindo para o 19.º e penúltimo lugar, dois pontos abaixo da linha de água.