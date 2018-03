PSG vence Troyes e repõe vantagem na liderança

Hoje às 18:39 Facebook

O Paris Saint-Germain venceu este sábado por 2-0 em casa do Troyes, para a 25.ª jornada, e repôs em 14 pontos a vantagem que detém na liderança da Liga francesa para o Mónaco, do treinador português Leonardo Jardim.

Sem o brasileiro Neymar, que foi operado com sucesso a uma fratura no pé, nem Mbappé e Marquinhos, com pequenas lesões, e em modo de poupança para a Liga dos Campeões, que levou o treinador Unai Emery a fazer descansar Cavani, Pastore e Verrati, o PSG só conseguiu marcar na segunda parte.

O argentino Ángel Di Maria, aos 47 minutos, no aproveitamento de um erro contrário, e Christopher Nkunku, aos 77, foram os marcadores dos golos da equipa parisiense, que passa a soma 74 pontos na liderança da Liga, mais 14 do que o Mónaco (segundo).

Um dos atrativos suplementares do encontro foi a estreia na equipa principal do PSG de Timothy Weah, de 18 anos, filho do antigo jogador e atual presidente da Libéria, George Weah, melhor jogador do mundo FIFA (Bola de Ouro), em 1995.

Timothy Weah, que habitualmente joga na equipa B do PSG, esteve perto de coroar a sua estreia com um golo, já no período de descontos, mas o guarda-redes do Troyes, Erwin Zelazny, não o permitiu.

Consumado o triunfo sobre o Troyes (2-0), o PSG está já focado na receção de terça-feira ao Real Madrid, para os oitavos de final da Liga dos Campeões, em terá como missão recuperar de uma desvantagem de 3-1.