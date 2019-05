PSP explica rejeição de coreografia portista no Jamor

JN Hoje às 19:43 Facebook

Os dragões tinham preparado uma coreografia com cerca de 15 mil bandeiras para apresentar na final da Taça de Portugal, frente ao Sporting, no Jamor. Ao JN, a PSP garantiu que a decisão, tomada juntamente com a FPF e bombeiros, foi tomada por "questões de segurança".

"A PSP e demais entidades responsáveis pela organização e segurança da final da Taça da Liga reuniu diversas vezes para preparar e planear a operação de segurança deste evento. Neste caso, numa das reuniões preparatórias, e após o avaliação da bandeira em questão, foi decidido pela FPF, pela PSP e pelos Bombeiros não permitir a sua entrada por questões de segurança, tendo em conta os materiais e tamanho do pêndulo de plástico, da dimensão do pano da bandeira e o facto de ser feita em materiais inflamáveis", informou ao JN.

Recorde-se que a final da Taça de Portugal, entre F. C. Porto e Sporting, está marcada para sábado e terá início pelas 17.15 horas.