PSP garante atenção redobrada com a claque do Sporting

A Polícia de Segurança Pública assegura que estão reunidas as condições de segurança para a disputa da final da Taça de Portugal.

As forças de segurança efetuaram alguns ajustes ao plano de segurança traçado para a final da Taça de Portugal, face aos incidentes ocorridos na academia de Alcochete. Domingos Antunes, intendente da Polícia de Segurança Pública, explicou que o clima de crise no Sporting obrigou a fazer "pequenas alterações" mas que "não há motivos de grande preocupação".

"Objetivamente, o nosso foco de preocupação situa-se no topo norte, onde vão estar situadas as claques do Sporting. Também teremos atenção à claque do Aves, mas a dimensão não é a mesma. Estamos a acompanhar todos os dados e estamos preparados para ter uma reação rápida a qualquer incidente. Risco zero não existe, nem na nossa vida e muito menos num jogo de futebol, onde há muitas emoções. Temos de minimizar os riscos e fazer o trabalho de casa, que é o que tem sido feito. Acredito que tudo vai correr na normalidade e que os adeptos vão ajudar à festa", salientou Domingos Antunes.