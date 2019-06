PSP mobiliza nove mil agentes para garantir segurança na Liga das Nações

JN Hoje às 15:10 Facebook

A PSP anunciou, esta terça-feira, que vai mobilizar nove mil agentes para os jogos de quarta-feira e domingo, a contar para a Liga das Nações.

Segundo Alexandre Coimbra, são esperados 15 mil adeptos ingleses, cinco mil holandeses e 2500 suíços no Porto e em Guimarães para assistir aos jogos da Liga das Nações no Estádio do Dragão, no Porto, e no Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães.

"A operação está a ser preparada há vários meses e está alicerçada na experiência da PSP na segurança de grandes eventos. Há a necessidade de conjugar o ambiente festivo e de potencial conflito dos adeptos com a normalidade das cidades. Devemos ter em conta a partilha dos mesmos espaços pelos diferentes tipos de adeptos", disse o intendente, acrescentando ter havido já dois adeptos portugueses detidos devido à venda ilegal de bilhetes.

Portugal e Suíça disputam o primeiro lugar na final, na quarta-feira, a partir das 19.45 horas, no Estádio do Dragão, no Porto, enquanto Holanda e Inglaterra disputam a segunda vaga, na quinta, no Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães. No encontro da seleção nacional, a abertura de portas está marcada para as 16.45 horas.