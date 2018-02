JN Hoje às 10:46 Facebook

Um PSP, de 45 anos, que estava de serviço ao policiamento do jogo de futebol entre o Marítimo e o Vitória de Guimarães, no Funchal faleceu, depois de ter sido vítima de uma indisposição.

De acordo com o Diário de Notícias da Madeira, o agente da Esquadra de Investigação Criminal do Funchal, sentiu-se mal já depois do apito final do jogo, no Estádio dos Barreiros.

O homem foi transportado na viatura particular de outro PSP, para o Hospital Dr. Nélio Mendonça onde veio a ser confirmado o óbito.