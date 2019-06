PSV desvia Bruma da rota do Dragão e Atlético de Madrid quer oficializar Félix esta semana

Hoje às 13:20 Facebook

Twitter

Partilhar

Esta quarta-feira deu-se um volte face na transferência de Bruma que está agora a caminho do PSV depois de ter estado próximo do Dragão. Atlético de Madrid quer oficializar João Félix antes de sexta-feira

PSV: Bruma parecia perto de rumar ao Dragão, mas uma derradeira investida do PSV, que terminou já esta madrugada, inverteu o cenário. O clube holandês terá suplantado a proposta do F. C. Porto e, ao que apurámos, recebeu o sim do jogador que está a caminho de Eindhoven com um contrato de cinco épocas.

Benfica: Segundo o jornal "AS", o Atlético de Madrid deseja oficializar a contratação de João Félix antes de sexta-feira. O acordo entre as partes é total e os "colchoneros" terão de desembolsar 120 milhões de euros. João Félix terá uma cláusula de 350 milhões de euros

Feirense: O clube de Vila da Feira oficializou a contratação de Guilherme Ramos para as próximas três temporadas. O central de 21 anos regressa à II Liga, onde jogou pelo Mafra, no ano transato, cedido pelo Sporting.

Famalicão: O Famalicão oficializou a contração de Lawrence Ofori, ganês, que assinou por cinco temporadas. Na última época, o médio havia sido cedido pelo Leixões ao Feirense que não exerceu a opção de compra.