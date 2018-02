Pugilista inglês morre aos 31 anos após vencer combate

Hoje às 10:17 Facebook

O pugilista inglês Scott Westgarth morreu, esta segunda-feira, depois de ter ganho um combate em Doncaster, Inglaterra.

Scott Westgarth foi hospitalizado, este sábado, depois de um combate com o inglês Dec Spelman. O pugilista de 31 anos ainda falou à imprensa no final da partida, mas sentiu-se mal e foi levado para o hospital.

Stefy Bull, agente do pugilista, confirmou, esta segunda-feira, a morte de Scott. " Deus te abençoe. Um jovem perder a vida a fazer aquilo de que gosta, não tenho palavras".

A morte do pugilista causou uma onda de solidariedade nas redes sociais, com inúmeras personalidades do boxe a deixaram mensagens de homenagem a Scott.

Westgarth ganhou sete dos dez combates profissionais que fez e infligiu a primeira derrota a Dec Spelman.