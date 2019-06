Qatar: "Viemos para competir e não para tirar fotos com o Messi"

JN Hoje às 15:05 Facebook

Felix Sanchez, selecionador do Qatar, afirmou que quer disputar o jogo cara a cara com a Argentina.

O Qatar defronta, hoje, a Argentina, na derradeira jornada do Grupo B da Copa América. Cataris e argentinos entram em campo a saber que só a vitória interessa e, mesmo tendo Messi do outro lado, Felix Sanchez quer discutir o jogo com os albicelestes.

"É verdade que não somos muito conhecidos na América do Sul, mas temos jogadores super profissionais e viemos para competir e não para tirar fotos com o Messi. A Argentina é a favorita e está obrigada a vencer. Nós vamos tentar competir contra eles, que contam com o melhor jogador do mundo. Temos hipóteses de garantir a qualificação e isso é animador", disse o selecionador do Qatar.