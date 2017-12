Quatro jogadores do Rio Ave terão sido pagos para perder

JN Ontem às 20:24 Facebook

Twitter

Partilhar

Quatro jogadores do Rio Ave foram constituídos arguidos, por suspeita de terem recebido pagamentos para perder um jogo do campeonato, na última época. Clube reagiu em comunicado.

Em causa, está o jogo entre o Feirense e o Rio Ave, em Santa Maria da Feira, a contar para a 20.ª jornada da época anterior. Segundo informação avançada pela SIC, a investigação da Polícia Judiciária já dura há quase um ano.

Em comunicado, o Rio Ave manifestou "espanto e indignação" com a notícia.

Recorde-se que, a 6 de fevereiro, o departamento de jogos da Santa Casa da Misericórdia suspendeu as apostas no jogo Feirense - Rio Ave, atendendo ao volume atípico de apostas registado e ao risco financeiro envolvido, cumprindo o disposto no art. 19º, alínea 8, da Portaria que regulamenta o jogo Placard.

"O Departamento de Jogos (DJSCML) decidiu suspender a aceitação de apostas no evento da Liga NOS, Feirense -- Rio Ave, de hoje, às 21:00, atendendo ao volume atípico de apostas registado e ao risco financeiro envolvido, cumprindo o disposto no art. 19º, alínea 8, da Portaria que regulamenta o jogo Placard", referia, na altura, um comunicado da Santa Casa da Misericórdia.

O melhor do Jornal de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Jornal de Notícias. Subscrever

A Liga de Clubes reagiu à notícia afirmando que não se vai imiscuir "naquilo que diz respeito aos órgãos de Polícia Criminal e aos órgãos de disciplina desportiva", mas garante que pretende intervir no inquérito enquanto assistente.

Em comunicado, o organismo reitera "total confiança nas Instituições e nas Sociedades Desportivas, nomeadamente no Rio Ave FC".