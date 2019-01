"Quando a azia te vem parar à mão". Adepto do Sporting mostra medalha de Conceição

Sofia Esteves Teixeira Ontem às 22:23 Facebook

O adepto do Sporting que ficou com a medalha de finalista de Sérgio Conceição, após a final da Taça da Liga entre Sporting e F. C. Porto, que terminou com a vitória dos leões, no sábado, em Braga, mostrou o momento nas redes sociais.

Rui Caravelas, adepto do Sporting, esteve presente no Estádio Municipal de Braga para assistir à final da Taça da Liga, frente ao F. C. Porto, e não só viu a equipa de eleição levantar o troféu pelo segundo ano consecutivo, como ainda levou a medalha que pertencia a Sérgio Conceição para casa.

No final do encontro, o treinador dos azuis e brancos atirou a medalha em direção aos adeptos do Sporting e acabou por ser Rui Caravelas a ficar com ela. O adepto dos leões fez questão de partilhar o momento nas redes sociais.

"Quando a azia do Sérgio Conceição te vem parar à mão...", escreveu.