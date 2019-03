Quando Danilo era do Benfica e Félix do F. C. Porto

Álvaro Gonçalves Hoje às 12:10 Facebook

Não é caso virgem, mas o clássico deste sábado é uma excelente oportunidade para ver jogadores que não singraram na formação de um clube e que, mais tarde, se destacaram muito com a camisola do rival.

Com apenas 19 anos, João Félix assume-se como figura maior do Benfica e hoje vai atuar pela primeira vez no Estádio do Dragão, casa do F. C. Porto, clube que representou entre 2008 e 2015, saindo nesse ano para os juvenis dos encarnados. Com ele, rumo ao mesmo destino, saiu Jorge Silva. O defesa dos juniores da Lazio e que treina regularmente com a equipa principal conta a primeira vez que ambos voltaram ao Olival para defrontar o F. C. Porto com a camisola do Benfica.

"Fomos juntos para o Benfica e lembro-me da primeira vez que fomos ao Olival, aquela que tinha sido a nossa casa durante tantos anos, até mais dele porque quando cheguei o João Félix já lá estava. Foi muito especial para os dois. Aconteceu na última jornada do nacional de sub-17, em 2016, que já estava praticamente decidido para o Sporting. Ficou 1-1, lembro-me que tivemos uma prestação muito boa e o João até marcou", recorda o defesa.