"Quanto mais ganharmos, mais vontade há de nos vencer", diz Pinto da Costa

O presidente do F. C. Porto, que nesta quinta-feira acompanhou Casillas na gala do 80.º aniversário do jornal "Marca", que decorreu em Madrid, teceu elogios ao percurso da equipa portista, mas alertou para a necessidade de a equipa manter os pés no chão.

"Foi um prazer muito grande, um momento especial, porque o Iker está aqui pelo seu passado e pelo seu presente", disse Pinto da Codta, que acompanhou Iker Casillas, na distinção do guarda-redes espanhol com o prémio "Jogo Limpo".

"Todas as pessoas com quem falei me deram os parabéns por o F. C. Porto ter sido a melhor equipa da fase de grupos. É um motivo de alegria e é fruto do trabalho do Iker, dos colegas e, sobretudo, do nosso treinador. O sorteio é que vai dizer contra quem jogamos nos oitavos de final. Não estou preocupado, pois o importante é estar lá. Quem vier, o nosso treinador e os nossos jogadores tratarão disso", disse o líder dos dragões.

"Quanto mais ganharmos, mais vontade há de nos vencer", continuou Pinto da Costa, defendendo a necessidade de não embandeirar em arco.

"Vamos, isso sim, trabalhar todos com a mesma humildade, o mesmo entusiasmo e a mesma determinação para que no final das provas possamos estar no melhor lugar possível. E o melhor lugar possível é o primeiro, obviamente", disse, ainda, o presidente do F. C. Porto.