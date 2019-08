Quaresma de saída do Besiktas e Aves anuncia reforço

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 20:46 Facebook

O presidente do Besiktas não conta com Quaresma no clube turco e Bas Dost tem luz verde para rumar ao Eintracht Frankfurt. O Aves apresentou mais um reforço e Neymar tem melhor relação com o PSG.

Sporting: Depois de vários dias de indefinição, por causa de uma verba não contratualizada que o agente FIFA reclamava ao Sporting, Bas Dost tem, finalmente, luz verde para rumar à Alemanha - o que pode acontecer já este sábado - para fazer exames médicos e assinar com o Eintracht Frankfurt. Apesar de os valores do negócio ainda não terem sido tornados públicos, a transferência deve render, no imediato, 7,5 milhões de euros aos cofres leoninos, verba que poderá chegar até aos 15 milhões, sendo o restante pago de forma faseada pelo emblema germânico.

Desportivo das Aves: ​​​​​​​O clube de Vila das Aves apresentou mais um reforço. O médio brasileiro Luiz Fernando, de 24 anos, assinou contrato válido para as próximas três temporadas.

PSG: Real Madrid, Juventus e Barcelona têm tentado contratar Neymar mas, este sábado, a imprensa francesa assegura que há uma mudança de planos e a saída do brasileiro pode já não acontecer. Segundo o L'Équipe, tem havido uma melhoria na relação entre o jogador e o PSG. "Isto já não é a guerra", afirmou uma fonte próxima do craque ao jornal. "Falam civilizadamente".

Besiktas: Ricardo Quaresma está de saída do clube turco. O internacional português anunciou este sábado que o presidente do Besiktas impediu a sua continuação no clube. "Acabei de ser informado pelo presidente do clube que ele não quer que continue a fazer parte da equipa e que continue a jogar. Neste momento, estou a trabalhar para resolver o meu futuro e nos próximos dias vou anunciar, em conferência de imprensa, a minha decisão", escreveu. Quaresma, que nas duas passagens pelo Besiktas disputou 227 jogos e marcou 37 golos, tinha revelado na quinta-feira que iria ficar na equipa turca até final do contrato, classificando as notícias da sua saída como "fake news", mas, dois dias depois, o próprio presidente do clube dá como definitiva a sua saída.