Hoje às 19:31 Facebook

Twitter

Partilhar

Ricardo Quaresma já terá informado a direção do Besiktas da vontade de sair do clube e rumar, de novo, a Portugal.

Segundo a televisão TGRT, o objetivo do jogador de 35 anos é regressar a Portugal e sonhar com um ingresso na equipa do F. C. Porto.

Desde o início do ano que circulam rumores de que o atleta quer deixar a Turquia.