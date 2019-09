Quartos de final do Mundial de basquetebol definidos

Hoje às 16:15 Facebook

República Checa é a surpresa entre as oito seleções que resistem na competição, enquanto a Grécia, de Giannis Antetokounmpo, o MVP da fase regular da NBA, ficou pelo caminho.

Argentina-Sérvia, Espanha-Polónia, Estados Unidos-França e Austrália-República Checa são os jogos que vão determinar as quatro seleções que vão disputar as meias-finais do Campeonato do Mundo de basquetebol, a decorrer em Shenzhen, na China.

Os Estados Unidos, favoritos a conquista do título, fecharam esta segunda-feira a segunda fase com um claro triunfo por 89-73 sobre o Brasil, seleção que ficou pelo caminho, ao contrário da República Checa, a grande beneficiada da vitória norte-americana.

Os EUA, que já entraram qualificados, face ao triunfo da Grécia sobre os checos (84-77), vão medir forças nos quartos de final com a França, que perdeu a invencibilidade, ao cair perante a Austrália por 100-98. Nos "quartos", a equipa da Oceânia encontra a República Checa, com o vencedor deste duelo a ter encontro marcado com a Espanha ou a Polónia nas meias-finais.

Já os bicampeões em título, Estados Unidos, estão na rota de Argentina ou Sérvia, a vice-campeã de 2014.

A 18.ª edição do Mundial prossegue amanhã, com os dois primeiros encontros dos quartos de final, os embates entre Argentina e Sérvia e, depois, entre Espanha e Polónia.