Quatro ausências no treino dos dragões. Brahimi em tratamento

O treinador Sérgio Conceição não contou com quatro jogadores no treino desta quinta-feira, no Olival, sessão de preparação para o jogo com o V. Setúbal, marcado para sábado no Estádio do Dragão.

Brahimi esteve em tratamento a uma entorse no tornozelo esquerdo, assim como Marega, que sofreu uma lesão muscular. Já Aboubakar treinou de forma condicionada e esteve no ginásio. Por seu lado, Marius fez treino integrado condicionado.

Na sexta-feira de manhã (10.30 horas), a equipa volta a treinar e, a seguir (12.30 horas), o treinador Sérgio Conceição fala em conferência de Imprensa.