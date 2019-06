Quatro equipas para duas vagas de subida à LigaPro

Hoje às 19:55 Facebook

União de Leiria, Vilafranquense, Praiense e Casa Pia são as equipas sobreviventes no playoff de subida do Campeonato de Portugal.

Lourosa, Vizela, Fafe e Sporting Espinho ficaram este domingo pelo caminho. A eliminação dos "Tigres" da Costa Verde foi consumada aos penáltis, com o Casa Pia (2-4), após uma vitória para cada lado, ambas por 1-0.

No próximo fim de semana, joga-se a primeira mão das meias-finais: o União de Leiria-Vilafranquense e Praiense-Casa Pia.

A segunda mão disputa-se no próximo dia 16. Os vencedores das meias-finais serão promovidos à Liga de Honra e defrontam-se, no dia 23, para decidir o novo campeão.