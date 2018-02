Quatro jogadores do West Bromwich acusados de roubar um táxi

João Faria Hoje às 17:32 Facebook

O West Bromwich, clube da Premier League, decidiu abrir uma investigação a quatro futebolistas da sua equipa de futebol, devido a um alegado roubo de um táxi, em Espanha.

O incidente terá ocorrido durante um estágio de inverno, na última quarta-feira, em Barcelona.

O clube inglês divulgou a informação no seu site oficial, mas não detalhou pormenores sobre o incidente, nem sequer anunciou o nome dos quatro jogadores em causa.

De acordo com a imprensa catalã, os futebolistas terão saído de uma unidade hoteleira onde a equipa estava a estagiar para ir jantar. Foram até à zona do Porto Olímpico, com a ideia de ir comer ao McDonalds. Quando regressaram, o táxi estava sem ninguém, pois o motorista tinha saído para comprar comida, deixando contudo a viatura com as portas abertas e a chave na ignição. O quarteto resolveu entrar e conduzir o táxi até ao hotel.

A polícia de Barcelona já ouviu os jogadores, tendo, entretanto, o clube inglês prometido que vai fazer uma "análise rigorosa" ao ocorrido.