Quatro mil polícias na final da Taça Libertadores de futebol

A final da Taça Libertadores de futebol entre o Boca Juniors e o River Plate vai ter quatro mil polícias, dos quais cerca de dois mil são da polícia nacional, anunciou, sexta-feira, o delegado do governo espanhol em Madrid.

José Manuel Rodríguez Uribes informou na última reunião preparatória de segurança para o jogo que "pretende garantir a segurança antes, depois e durante o jogo", que esteve para ser jogado no dia 24 de novembro no Monumental de Buenos Aires, mas foi adiado por causa dos incidentes ocorridos, nomeadamente o ataque com gás pimenta ao autocarro da equipa do Boca Juniors, que levou vários jogadores ao hospital.

Na primeira mão, as duas equipas empataram 2-2 e, em caso de novo empate, independentemente do número de golos, o jogo segue para prolongamento, naquela que é a primeira final da Taça Libertadores entre duas equipas da Argentina.