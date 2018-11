Quatro "portugueses" nos convocados da seleção argentina

Ontem às 23:22 Facebook

Os benfiquistas Franco Cervi e Eduardo Salvio e os sportinguistas Marcos Acuna e Rodrigo Battaglia integraram a lista de convocados da seleção argentina de futebol para dois jogos particulares com o México.

Numa lista sem Lionel Messi, destaque para os regressos de Gabriel Mercado (Sevilha), Erik Lamela (Tottenham), Agustín Marchesín (América) e Emanuel Mammana (Zenit), além da estreia de Matías Zaracho (Racing Club).

Para os jogos com os mexicanos, marcados para 16 e 20 de novembro, o selecionador interino Lionel Scaloni não convocou jogadores do Boca Juniors e do River Plate, que vão disputar a final da Taça Libertadores, em 10 e 24 de novembro.