Queda feia de Joaquim Rodrigues Jr na primeira etapa do Dakar

JN Ontem às 19:49 Facebook

Twitter

Partilhar

O motard português sofreu um acidente na primeira especial cronometrada do Rali Dakar 2018 e teve mesmo de ser evacuado de helicóptero pela organização. As notícias são, para já, escassas, mas tudo indica que o piloto não sofreu lesões graves.

Tudo aconteceu nas dunas que a caravana teve de ultrapassar no percurso entre Lima e Pisco, no Peru. O piloto da Hero aterrou mal ao saltar de uma duna e acabou por ser transportado ao hospital mais próximo.

Entretanto, sabe-se que Joaquim Rodrigues sofreu uma fratura pélvica. De acordo com a informação prestada na página oficial do Facebook do motociclista português, a evolução é positiva.