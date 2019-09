Queiroz, Diaz e Uribe empatados com a Venezuela

Hoje às 12:52 Facebook

A Colômbia, treinada pelo português Carlos Queiroz, empatou sem golos frente à Venezuela, numa ronda de jogos particulares de futebol no continente americano. O Brasil perdeu com o Peru.

Em Tampa, nos Estados Unidos, os colombianos contaram com o portista Luís Diaz a titular, enquanto Uribe, igualmente reforço dos dragões esta época, entrou aos 75 minutos. Pela Venezuela, Jhon Murilo, do Tondela, também jogou de início.

Igualmente em jogo disputado nos Estados Unidos, mas em Los Angeles, o Brasil perdeu por 1-0 com o Peru, seleção que o Escrete tinha vencido, em julho, na final da Copa América (3-1).

O central Luís Abram marcou o único golo do encontro, aos 85 minutos, num jogo em que o Brasil teve Neymar apenas a partir dos 63 minutos, tendo entrado para o lugar de Roberto Firmino.

Com Lionel Messi ainda lesionado, quem esteve em grande plano na Argentina foi o avançado Lautaro Martínez, que apontou um 'hat-trick' na vitória por 4-0 frente ao México, em San Antonio, nos Estados Unidos.

Leandro Paredes também marcou pelos argentinos, que tiveram Marcos Acuña (Sporting) a titular e Marchesin (FC Porto) no banco de suplentes. Os mexicanos contaram com Jesus Corona (FC Porto) na equipa inicial: o extremo saiu aos 63 minutos.

No triunfo do Equador sobre a Bolívia, em Cuenca, Gonzalo Plata, do Sporting, fechou o resultado em 3-0, aos 86 minutos.

Outro leão em campo foi Coates, titular no empate 1-1 do Uruguai frente aos Estados Unidos, com os sul-americanos ainda sem Cavani e Luís Suárez.

A ronda de jogos particulares nas américas completou-se com um triunfo das Honduras sobre o Chile, por 2-1.