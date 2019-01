Quem é Bruno Lage, o novo treinador do Benfica

Miguel Pataco Hoje às 20:47 Facebook

Twitter

Partilhar

Bruno Lage deve assumir, interinamente, o comando da equipa principal do Benfica, deixando a formação B dos encarnados.

Tem 42 anos e é licenciado em Educação Física, com especialização em futebol.

Os escalões de formação foram quase sempre a casa de Bruno Lage que passou por V. Setúbal, 1.o de Maio, Comércio e Indústria e Estrela de Vendas Novas antes de ver a Luz pela primeira vez.

E m 2004/05 assumiu a equipa de juniores B (sub-17) do Benfica, escalão no qual seria campeão nacional em 2010/11, contando ainda com um truféu em juniores C (2008/2009).

Depois de duas épocas na formação do Al-Ahli (Emirados Árabes Unidos), rumou a Inglaterra, sendo adjunto de Carlos Carvalhal no Sheffield Wednesday (2. a Liga inglesa), acompanhando o técnico quando este assumiu o Swansea, na Premier League. Esta época assumiu o Benfica B.