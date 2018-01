"Quero que se investiguem os crimes de todos os dias"

JN Hoje às 20:01 Facebook

Através do Twitter, o diretor de comunicação dos dragões reagiu a uma notícia da revista "Sábado", que afirma que o Benfica se queixou à Procuradoria-geral sobre o "caso dos emails".

"O Benfica quer que se investiguem os 'crimes' das terças à noite, eu quero que se investiguem os de todos os dias, o que faz a sua diferença... ", pode ler-se no Twitter de Francisco J. Marques.

Segundo a revista "Sábado", o advogado João Correia enviou uma carta a Joana Marques Vidal e ao Conselho Superior do Ministério Público, a pedir que se "investigue os crimes sistematicamente cometidos às terças-feiras à noite", numa alusão ao espaço de comentário do diretor de comunicação dos dragões no programa "Universo Porto da Bancada", do Porto Canal.