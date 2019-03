Quintero lesiona-se com gravidade e falha Copa América

Ricardo Rocha Cruz Hoje às 14:51 Facebook

O ex-jogador do F. C. Porto, Juan Quintero, sofreu uma rotura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo e vai falhar a Copa América. Devido à gravidade da lesão, o extremo colombiano pode não estar recuperado a tempo do arranque da próxima temporada.

Juan Quintero, extremo do River Plate, sofreu uma rotura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, no jogo frente ao Independiente (3-0), após uma disputa de bola. Tendo em conta a gravidade da lesão, o período de paragem estima-se entre os seis e os oito meses. O português Carlos Queiroz, selecionador da Colômbia, não irá então poder contar com o jogador para a Copa América, que se realiza entre 14 de junho e 7 de julho, no Brasil.

Também David Ospina é baixa confirmada para os próximos duelos dos "cafeteros". O guardião do Nápoles sofreu um choque na cabeça, no Nápoles-Udinese, logo aos quatro minutos, e teve de levar quatro pontos na cabeça.

O guarda-redes colombiano ficará sobre observação até terça-feira e precisará de descansar durante alguns dias, ainda que a TAC não tenha revelado nada de preocupante.

Tal como Quintero, Ospina vai falhar os encontros da seleção colombiana frente às seleções do Japão e Coreia do Sul.

Carlos Queiroz foi obrigado a mexer na convocatória e chamou o guarda-redes Álvaro Montero, do Tolima, e Yimmi Chará, do Atlético Mineiro.