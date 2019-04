Racing sagra-se campeão argentino com ex- F. C. Porto em destaque

JN Hoje às 09:44 Facebook

O Racing Club sagrou-se, este domingo, campeão da Argentina, ao empatar na casa do Tigre, por 1-1, em jogo da 24.ª jornada da Liga argentina.

Com o triunfo, a equipa de Avellaneda chegou aos 56 pontos, quatro a mais que o segundo classificado Defensa y Justicia, com apenas um jogo a ser disputado.

O título argentino de 2018/2019 é o 18.º da história do Racing, o terceiro clube com mais conquistas no país, atrás apenas do River Plate, com 36, e Boca Juniors, com 32.

Liderando o campeonato quase de ponta a ponta, o Racing sagrou-se campeão com 17 vitórias, cinco empates e apenas duas derrotas. O equipa comandada por Eduardo Coudet tem o melhor ataque da Superliga, com 42 golos marcados, 17 deles por Lisando López, ex- avançado do F. C. Porto (2005 a 2009).