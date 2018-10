Rafa chamado à seleção para o lugar do lesionado Gonçalo Guedes

Hoje às 11:42 Facebook

Gonçalo Guedes vai falhar os jogos da seleção portuguesa com Polónia e Escócia, devido a lesão, tendo Rafa sido chamado para ocupar o lugar deixado vago pelo avançado do Valência, anunciou, esta segunda-feira, a Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

No domingo, em jogo da liga espanhola, frente ao FC Barcelona (1-1), Gonçalo Guedes saiu lesionado logo aos 12 minutos e ficou impossibilitado de representar a formação lusa na próxima dupla jornada.

"A Unidade de Saúde e Performance da Federação Portuguesa de Futebol, após contactos com o departamento médico do Valência e análise dos resultados de exames realizados a Gonçalo Guedes, indicou que o jogador não está apto a integrar os trabalhos da seleção nacional", lê-se no site do organismo.

Para o seu lugar, o selecionador Fernando Santos chamou o extremo Rafa, jogador do Benfica, que ajudou Portugal a conquistar o Euro2016 em França, mas que não veste a camisola das "quinas" desde 1 de setembro desse ano, num particular com Gibraltar (5-0).

Portugal defronta a Polónia em Chorzow, em 11 de outubro, na segunda jornada do Grupo 3 da Liga das Nações A, visitando três dias depois a Escócia, num encontro particular.

Lista de 25 jogadores: B: Beto (Goztepe, Tur), Cláudio Ramos (Tondela) e Rui Patrício (Wolverhampton, Ing). Defesas: Cédric Soares (Southampton, Ing), João Cancelo (Juventus, Ita), Kevin Rodrigues (Real Sociedad, Esp), Luís Neto (Zenit, Rus), Mário Rui (Nápoles, Ita), Pedro Mendes (Montpellier, Fra), Pepe (Besiktas, Tur) e Rúben Dias (Benfica). Médios: Bruno Fernandes (Sporting), Danilo Pereira (FC Porto), Gedson Fernandes (Benfica), Pizzi (Benfica), Renato Sanches (Bayern, Ale), Rúben Neves (Wolverhampton, Ing), Sérgio Oliveira (FC Porto) e William Carvalho (Bétis, Esp). Avançados: André Silva (Sevilha, Esp), Bernardo Silva (Manchester City, Ing), Bruma (RB Leipzig, Ale), Éder (Lokomotiv Moscovo, Rus), Rafa (Benfica) e Hélder Costa (Wolverhampton, Ing).