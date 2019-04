Rafa de regresso ao onze do Benfica frente ao Braga

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 16:22 Facebook

O Benfica defronta, este domingo, o Braga em jogo a contar para a 31.ª jornada da Liga.

Para este encontro, Bruno Lage não poderá contar com os lesionados Ebuehi, Corchia e Gabriel. Do lado da equipa da casa, são cinco as baixas, todas por lesão: Lucas, Ricardo Ferreira, Raul Silva, Ailton e Sequeira.

Onze do Braga: ​Tiago Sá; Esgaio, Bruno Viana, Pablo e Murilo; Horta, Palhinha, Claudemir e Wilson Eduardo; Fransérgio e Paulinho.

Onze do Benfica: Vlachodimos; André Almeida, Rúben Dias, Ferro e Grimaldo; Samaris, Florentino, Pizzi e Rafa; João Félix e Seferovic.

O pontapé de saída está marcado para as 17.30 horas. A arbitragem estará a cargo de Tiago Martins (Lisboa). O VAR será João Pinheiro (Braga).