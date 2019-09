Rafa e Seferovic dão vitória ao Benfica

Ontem às 22:27 Facebook

Twitter

Partilhar

As águias estiveram a perder na visita a Moreira de Cónegos, mas dois golos nos últimos minutos garantiram a vitória das águias.

O Benfica foi ganhar "in extremis" a Moreira de Cónegos, graças a dois golos nos instantes finais do encontro, apontados por Rafa e por Seferovic.

Depois de uma primeira parte a zeros, os golos apareceram na segunda parte. Primeiro, Luther Singh colocou o Moreirense em vantagem e foi Rafa, já perto do minuto 90 a estabelecer a igualdade.

As águias ainda foram a tempo de resgatar os três pontos, quando Seferovic desviou com sucesso um cruzamento da esquerda, estava o jogo já nas compensações.

Com esta vitória, a quinta no campeonato, o Benfica passou para a liderança do campeonato, à espera do que o F. C. Porto e o Famalicão farão amanhã e segunda-feira, respetivamente.