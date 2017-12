Rafa e Seferovic titulares frente ao V. Setúbal

JN Ontem às 20:22 Facebook

O Benfica defronta, esta sexta-feira no Bonfim, o V. Setúbal na última jornada da fase de grupos da Taça da Liga. Um jogo que serve apenas para cumprir calendário, já que o V. Setúbal já garantiu o primeiro lugar do grupo A e a consequente qualificação para a Final Four.

Onze do V. Setúbal: Trigueira, Arnold, Vasco Fernandes, Pedro Pinto, Nuno Pinto, Pedrosa, Podstawski, Nenê Bonilha, André Sousa, João Amaral e Gonçalo Paciência.

Onze do Benfica: Svilar, Douglas, Rúben Dias, Lisandro, Eliseu, Samaris, Felipe Augusto, Zivkovic, João Carvalho, Seferovic e Rafa.

O pontapé de saída está marcado para as 21. 15 horas e a arbitragem estará a cargo de Luís Ferreira (Braga).