Rafa garante que nada cai do céu e Alex Telles não atira toalha ao chão

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 00:24 Facebook

Twitter

Partilhar

No final do clássico no Estádio do Dragão, que o Benfica venceu por 2-1, Rafa considerou que a equipa encarnada é candidata ao título "desde o início". Já Alex Telles garantiu que a equipa azul e branca "não vai atirar a toalha ao chão".

Um dos destaques na equipa encarnada este sábado - marcou o golo que selou a reviravolta do Benfica no dragão - Rafa salientou que a equipa encarnada vai "lutar até ao fim" pela conquista do campeonato, não escondendo a importância do triunfo deste sábado.

"Passamos para a frente mas estamos com a mesma vontade de vencer todos os jogos para conseguimos todos os objetivos. Nós sabemos como é o nosso trabalho e sabemos que tudo pode mudar no futebol. Foi isso que conseguimos e vamos continuar a trabalhar para vencer o campeonato. O Benfica é candidato desde inicio, mas nada cai do céu e vamos trabalhar até ao fim. Com a mesma sensação, conseguimos o nosso trunfo e essa e a sensação mais importante", disse o camisola 27 do Benfica.

Já Alex Telles afirmou que a equipa cometeu alguns erros mas que, apesar do desaire, não atira a toalha ao chão.

"Faltam 30 pontos, são erros que não podemos cometer...era uma clássico, tínhamos que ganhar, mas nada esta perdido. Quem conhece este grupo...vamos trabalhar até ao fim. Vamos lutar enquanto houver oportunidades. Começamos na frente, era o nosso objetivo. Um erro podia ser fatal. Aconteceu...ficamos tristes, mas amanhã temos que trabalhar. Não vamos desistir, o treinador não nos deixa desistir. Não vamos desistir de um titulo que é nosso. Tentamos tudo e não fomos eficazes. Este grupo vai trabalhar até ao fim e nada está perdido. Vamos conquistar esses 30 pontos", garantiu no final do clássico.