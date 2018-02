Rafa no onze do Benfica frente ao Portimonense

Ontem às 19:47 Facebook

Pela segunda vez neste campeonato, Rafa Silva será titular no Benfica. O extremo português é opção de Rui Vitória para o encontro desta noite (20.30 horas), no Algarve, frente ao Portimonense.

Rafa rende assim Salvio, que se queixou do joelho direito, ainda no decorrer do último encontro, frente ao Rio Ave.

Eis os onzes das duas equipas:

Benfica: Bruno Varela, André Almeida, Rúben Dias, Jardel, Grimaldo, Fejsa, Pizzi, Rafa, Zivkovic, Cervi e Jonas.

Portimonense: Ricardo Ferreira, Hackman, Lucas, Felipe, Rúben Fernandes, Ewerton, Pedro Sá, Dener, Tabata, Fabrício e Nakajima.