Rafa renova pelo Benfica e Griezmann confirmado no Barcelona

Esta quarta-feira, Rafa renovou com o Benfica e Luís Castro deixou o comando técnico do Vitória de Guimarães. Em Espanha, o Real Madrid apresentou um novo reforço e o futuro de Griezmann já é conhecido.

Benfica: Os encarnados renovaram com Rafa, uma das grandes figuras do título benfiquista. O avançado português, que esta época marcou 17 golos em 26 jogos, prolongou a ligação com o Benfica até 2024.

Vitória de Guimarães: Luís Castro deixou o comando técnico dos vimaranenses para orientar o Shakhtar Donetsk, com quem assinou contrato por duas épocas. Esta vai ser a primeira experiência do treinador fora de Portugal depois de, na temporada anterior, ter conduzido o Vitória ao quinto lugar da Liga e ao consequente apuramento para a segunda pré-eliminatória da Liga Europa.

Atlético de Madrid: Estão desfeitas as dúvidas. Miguél Ángel Marín, conselheiro da direção do Atlético Madrid, confirmou que Antoine Griezmann vai jogar no Barcelona na próxima época. A transferência deverá ser oficial no dia 1 de julho.

Real Madrid: ​​​​Os "blancos" oficializaram a contratação do francês Ferland Mendy. O lateral-esquerdo, de 24 anos, assinou por quatro épocas com o clube espanhol e será apresentado no dia 19 de junho.

Chelsea: A saída de Sarri para a Juventus é cada vez mais provável e os "blues" já estão à procura de sucessor. A imprensa britânica escolheu 11 nomes possíveis e José Mourinho e Nuno Espírito Santo fazem parte da lista.

Real Sociedad: Alexander Isak, o "novo Ibrahimovic", é a mais recente contratação do clube basco. O avançado, de 19 anos, assinou por cinco temporadas.

Manchester United: Daniel James já é jogador dos "red devils". O clube inglês confirmou a contratação do médio de 21 anos, que atuava no Swansea. James assinou um contrato válido por cinco anos.

Manchester City: Pep Guardiola garantiu que vai continuar no clube inglês. O treinador negou esta quarta-feira os rumores que dão conta da saída do clube para tirar um ano sabático. "Não, não tiro anos sabáticos. Sou jovem. As notícias vão saindo, mas muitas coisas não são verdade. Se não me despedirem, continuo", disse.