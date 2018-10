Rafael Barbosa vai jogar na equipa sub-23 do Sporting

JN Hoje às 20:42 Facebook

Portimonense e Sporting reuniram-se e chegaram à conclusão que não existem condições para que o jovem jogador fique em Portimão. Desta forma, Rafael Barbosa será integrado na equipa sub-23 do Sporting.

O jovem jogador que estava emprestado ao Portimonense teve um desentendimento com o presidente da SAD, Rodiney Sampaio, no final do jogo da equipa sub-23 com o Benfica.

Conhecida a decisão, Rafael Barbosa será integrado na equipa sub-23 do Sporting.