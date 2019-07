Rafael Camacho e Eduardo já trabalharam às ordens de Marcel Keizer

Hoje às 15:58 Facebook

Os reforços Rafael Camacho e Eduardo foram, esta terça-feira, as grandes novidades no treino da equipa de futebol do Sporting, com os dois jogadores a integrarem pela primeira vez uma sessão de trabalho.

O médio defensivo Eduardo, que jogava no Belenenses SAD, foi hoje oficializado como a quinta contratação dos leões, após os anúncios dos avançados Luciano Vietto e Rafael Camacho, este na quinta-feira, e dos defesas Luís Neto e Valentin Rosier.

O médio Eduardo, de 24 anos, chega ao Sporting depois de ter jogado no Belenenses, por empréstimo do Internacional, enquanto Rafael Camacho, internacional sub-20, regressa ao clube que o formou, após ter estado nas últimas três épocas na academia do Liverpool.

Na sessão de hoje, Keizer contou com os dois reforços, mas também com João Oliveira, dos sub-23, e Nuno Mendes, dos sub-17, que se juntaram ao restante plantel.

Fora dos trabalhos continuam Rodrigo Battaglia, a recuperar da rotura do ligamento cruzado que o afastou de quase toda a última época, e o reforço Valentin Rosier, "entregues ao departamento clínico" e "em plano individual de recuperação".

O Sporting iniciou os trabalhos de pré-época com 22 jogadores, mas ainda não tem o plantel todo disponível, com alguns futebolistas autorizados a apresentarem-se mais tarde, entre os quais alguns que estiveram em compromissos de seleções.

Esta quarta-feira, a equipa volta a treinar às 10:30 na Academia de Alcochete, numa sessão à porta fechada.