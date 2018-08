JN Ontem às 20:36 Facebook

Rafael Leão, avançado que rescindiu com o Sporting, utilizou a sua conta do Instagram para afastar a possibilidade de rumar à Luz.

Depois de ter rescindido com o Sporting, alegando justa causa, Rafael Leão recusou a hipótese de se mudar para o Benfica, imediatamente, ou no futuro.



O jogador utilizou a sua conta do Instagram para responder a um seguidor que lhe pedia para ir para o Benfica. O ex-jogador dos leões escreveu que a mudança para o clube da Luz "nunca vai acontecer".