Rafael Leão: "Foi uma época psicologicamente desgastante"

21 Maio 2018 às 21:32 Facebook

Twitter

Rafael Leão reconheceu, esta segunda-feira, que a "melhor época" foi "coletivamente muito dura, complicada, frustrante e psicologicamente desgastante".

Numa mensagem divulgada no Twitter, o avançado de 18 anos, que marcou dois golos nos cinco jogos em que alinhou na equipa principal dos leões, fez um pequeno balanço da temporada, assumindo-se "muito orgulhoso" do plantel.

"Fim de mais uma época, com altos e baixos, mas individualmente a minha melhor época em que tive a oportunidade de me estrear na equipa principal. Coletivamente muito dura, complicada, frustrante e psicologicamente desgastante", escreveu o internacional sub-21, que tem contrato com o Sporting até junho de 2022.