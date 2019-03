Rafael Leão iniciou reviravolta do Lille e Jardim averbou primeira derrota no Mónaco

Nuno Barbosa Hoje às 19:02 Facebook

O Nantes, com Edgar Ié a tempo inteiro, esteve a vencer o vice-líder do campeonato francês por 2-0, mas Rafael Leão saltou do banco e, em apenas sete minutos, o Lille consumou a reviravolta. Quanto ao Mónaco, de Leonardo Jardim, esse perdeu contra o último com Gelson Martins, Rony Lopes e Radamel Falcao no onze

Jogo de loucos em Nantes, em partida a contar para a 30.ª jornada da Liga francesa. O nulo prevaleceu até ao intervalo, mas na segunda parte houve cinco golos, sendo que os dois primeiros foram para a equipa da casa.

Valentin Eysseric inaugurou o marcador (54 m) de grande penalidade e Kalifa Coulibaly ampliou a vantagem para o Nantes dois minutos mais tarde. Na iminência de perder e ficar ainda mais distante do líder Paris Saint-Germain, o treinador do Lille, Christophe Galtier, mandou Rafael Leão saltar do banco aos 59 minutos e, aos 62, o ex-Sporting reduziu a vantagem.

Sem tempo a perder, o Lille continuou de prego a fundo e Nicolas Pépé (68m, g.p.) e Jonathan Bamba (69) consumaram a reviravolta no marcador. Na defesa do vice-líder francês esteve o internacional português José Fonte.

Noutro jogo com portugueses, o Mónaco de Leonardo Jardim perdeu pela primeira vez no campeonato desde que voltou à liderança da equipa. E não foi uma derrota qualquer. Foi contra o Caen, que ocupava a última posição da tabela classificativa. Enzo Crivelli (23 m) marcou o único golo de uma partida que contou com a participação, pelos monegascos, dos portugueses Gelson Martins e Rony Lopes, bem como do colombiano Radamel Falcao que passou com sucesso pelo F. C. Porto.

Esta 30.ª jornada da liga gaulesa só ficará concluída na quarta-feira. Mais logo, neste domingo, o Paris Saint-Germain desloca-se ao terreno do Toulouse.