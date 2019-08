Rafael Leão no Milan e Arsenal perde a cabeça por Pépé

JN Hoje às 22:37 Facebook

Nicolas Pépé é reforço do Arsenal. Em comunicado, os "gunners" informam que bateram o recorde do clube para garantir o internacional pela Costa do Marfim. Também Rafael Leão, ex-colega de Pépé no Lille, abandonou o clube francês. A próxima paragem é o AC Milan, de Itália.

Arsenal: A transferência de Nicolas Pépé fica para a história. Em comunicado, os "gunners" informam que bateram o recorde do clube para garantir o internacional pela Costa do Marfim, sem revelar os milhões empregues. O extremo de 24 anos jogou as últimas duas temporadas na Liga francesa, onde realizou 79 jogos e apontou 37 golos.

AC Milan: Alô, Milan? Daqui é o Rafael Leão. O internacional português, formado no Sporting, que deixou os leões a custo zero, em 2018, na sequência do "ataque" à Academia de Alcochete, vai vestir a camisola do Milan nas próximas cinco temporadas. Nem Lille, nem Milan revelaram os detalhes do negócio, mas segundo a imprensa italiana a transferência fixou-se nos 35 milhões de euros.

Lille: O português Tiago Djaló fez o percurso inverso do compatriota Rafael Leão. O defesa, de 19 anos, chegou a França proveniente do Milan e assinou um contrato válido por cinco épocas.

Manchester City: Pode ser uma das transferências mais sonantes desta janela de verão. De acordo com a Sky Itália, os "citizens" estão interessados em garantir os serviços de João Cancelo, da Juventus, e já reabriram contactos com o clube italiano.

Braga: Andrej Lukic vai representar os moldavos do Sheriff Tiraspol. O defesa, de 25 anos, chegou ao emblema minhoto em janeiro de 2018, mas nunca se conseguiu impor.

Estoril: Os canarinhos anunciaram Rafael Barbosa. O médio chega aos estorilistas por empréstimo do Sporting, depois de já ter sido emprestado pelos leões nas duas últimas temporadas ao União da Madeira, Portimonense e Paços de Ferreira.