Avançado, ex-Boavista, vai prosseguir a carreira na Polónia

O KS Cracóvia, quinto classificado da Polónia, oficializou a contratação de Rafael Lopes. O atacante português, ex-Boavista, chega a custo zero, depois de ter terminado contrato com o clube do Bessa. O jogador vinculou-se com o emblema polaco para as próximas duas temporadas.

É a segunda experiência de Rafael Lopes no estrangeiro, depois de ter alinhado nos cipriotas do Omonia Nicósia (2017/18).